Aarhusiansk topchef står til fyring efter skandalesag

Baggrunden er, at man ikke længere har tillid til direktøren.

Indstillingen sker på baggrund af en rapport om forholdene i det kommunale Center for Byens Anvendelse.

En forvaltningschef fra selv samme center blev sidste år bortvist, fordi han er mistænkt for underslæb, tjenesteforsømmelse og for at have modtaget bestikkelse.

Sagen, der blev oprullet af Århus Stiftstidende, handler blandt andet om kommunale opgaver, der ikke blev sendt i udbud i overensstemmelse med reglerne.

Det blev også beskrevet, hvordan den nu bortviste forvaltningschef angiveligt indgik kontrakter med firmaer, som kvitterede med sponsorater til chefens badmintonklub.

Forholdene blev afdækket af revisionsfirmaet Ernst & Young, og Østjyllands Politi er ved at afklare, om et strafferetligt ansvar kan gøres gældende.

Revisionsfirmaet blev efterfølgende bedt om at undersøge, om andre end den nu bortviste forvaltningschef har ansvar i skandalesagen.

Det er denne supplerende undersøgelse, som nu fører til, at direktøren for området indstilles til fyring.

Borgmester Jacob Bundsgaard oplyser i en kortfattet pressemeddelelse, at det nu handler om at genskabe tilliden til afdelingen.

- Jeg er tilfreds med, at vi i magistraten har fundet sammen i enighed om at håndtere denne vanskelige sag, så arbejdet med at genskabe tilliden til Teknik og Miljø kan ske hurtigst muligt under politisk ledelse af rådmand Kristian Würtz, siger Jacob Bundsgaard i en skriftlig kommentar.

Kommunen skal nu ud og lede efter en ny direktør for teknik- og miljøområdet.

Indtil en ny direktør er på plads er stadsdirektør Niels Højberg konstitueret som midlertidig direktør.

Det er byrådet, der træffer den formelle beslutning om fyring af topchefen. Sagen er på byrådets dagsorden onsdag 21. juni.