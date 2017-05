Aarhusiansk musikfestival vil droppe diesel og gå grøn

For Northside-festivalen, der bliver afholdt i Aarhus, har man op til nu brugt flere dieselgeneratorer. I 2020 skal det dog være slut og allerede i år vil der blive opstillet et solcelleanlæg, der skal supplere de fossile generatorer.

Det kræver store mængder strøm at afholde en festival, hvor ikke bare scener, musik og lys trækker, men også en stor mængde boder skal have et sted, at putte stikket i.

- Det er noget, vi har tænkt over længe. Adgangen til strøm, der hvor festivalen bliver afholdt, er ikke særligt god, så vi har været afhængige af dieselgeneratorer.

- Og det er vel noget af det mindst bæredygtige, når det kommer til strøm, siger John Fogde, talsmand for Northside.

Derfor vil Northside nu starte med at undersøge behovet for strøm og mulige grønne alternativer. For festivalen kræver meget strøm.

- Vi har tre scener og en masse lagre med kølevogne. Derudover har vi, jeg ved snart ikke hvor mange boder med fadølsanlæg, ovne og køleskabe, der allesammen skal have strøm.

- Så vi ved af erfaring, at vi bruger utroligt meget strøm, siger John Fogde og fortsætter:

- Den er kommet fra diesel, og det har vi været meget ærgerlige over, for vi arbejder hårdt på at være så bæredygtige som muligt.

Ambitionen om at køre på 100 procent vedvarende energi i 2020 sker i samarbejde med energiselskabet E.ON.

E.ON er et enormt, europæisk energiselskab, der i Danmark ejer flere kraftvarmeværker og er medejer og operatør af den store havvindmøllepark Rødsand II.

- Vi har længe arbejdet med innovative energiløsninger, og vi tror på, at vi sammen med NorthSide kan udvikle de helt rigtige løsninger for festivalen, så de kan nå deres bæredygtighedsmål indenfor de næste tre år, skriver Lars van Hauen, Chief Innovation Officer i E.ON.