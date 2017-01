Dommerne i Vestre Landsret har et andet syn på en erstatningssag fra Aarhus (arkivfoto).

Artiklen: Aarhus skal betale for farlig rist ved skoledør

Aarhus skal betale for farlig rist ved skoledør

Vestre Landsret har netop dømt kommunen til at betale erstatning til en rengøringsassistent, der i sommeren 2012 trådte ud på dørristen, som ikke lå ordentligt fast.

Det kommer til at koste Aarhus Kommune mere end en kvart million kroner, at man havde brugt en farlig rist foran en udgangsdør på Virupskolen i Hjortshøj.

I modsætning til byretten mener landsretten, at Aarhus Kommune uden saglig grund havde valgt en farlig og upraktisk løsning ved døren, hvorfor man er ansvarlig for uheldet.

Virupskolen er en mindre skole i landsbyen Hjortshøj, og ulykken skete i ugen før skolestart efter sommerferien.

Kvinden var ansat som rengøringsassistent på skolen. 2. august 2012 skulle hun gøre rent i de lokaler, der bliver brugt til skolefritidsordningen.

Denne del af skolen ligger ud til et naturområde, hvor der bl.a. er bålplads. Fra området er der adgang gennem en dobbeltdør, der også fungerer som flugtvej.

Foran døren er der en 2,2 meter dyb kælderskakt, og over denne skakt lå en såkaldt elefantrist. Da skakten samtidig er nedgang til et teknikrum, er elefantristen delt i to.

2. august var en meget varm dag, og kvinden åbnede døre og vinduer for at få gennemtræk. Hun åbnede også yderdøren, og ville sætte en dørstopper i klemme. Da hun trådte ud på risten, vippede den, og hun faldt ned i skakten og slog sig slemt.

Hun er fortsat sygemeldt.

Ifølge en syns-og skønsmand var risten så dårligt konstrueret, at det kun var et spørgsmål om tid, inden der ville ske et uheld.

Vestre Landsret lægger afgørende vægt på skønsmandens forklaring, og dømmer kommunen til at betale en erstatning på 229.224 kroner i erstatning.

Hertil kommer 48.602 kroner i sagsomkostninger til 3F, der førte sagen