Aarhus-rådmand: Betalt hjælp supplerer offentlig service

Aarhus-rådmand Jette Skive ser frem til, at kommunen får mulighed for at sælge ekstra hjælp til ældre.

Det falder i god jord hos Jette Skive (DF), rådmand for sundhed og omsorg i Aarhus Kommune.

- De private har haft lov til at udbyde det her i mange år. Men det har vi ikke haft mulighed for i det offentlige, og det er ikke fair, siger Jette Skive.

De ekstra ydelser ligger ud over den hjælp, som kommunen i dag yder til borgere i hjemmeplejen.

Kritikere mener, at de betalte ydelser kan blive en glidebane, der kan ende med, at serviceniveauet sænkes.

Men det afviser Jette Skive:

- Det må ikke gå ud over de serviceydelser og den velfærd, vi tilbyder i dag. Tværtimod skal servicen forhøjes, siger hun.

- Det offentlige skal klare mest muligt. Så er det op til den enkelte, om man vil benytte de her tilkøbspakker eller ej, siger Jette Skive.

Aalborg Kommune er en af de kommuner, der har erfaringer med at tilbyde lignende ydelser til ældre borgere.

Men kun få ældre har gjort brug af tilbuddet.

Jette Skive tør ikke spå om, hvor mange aarhusianske ældre, som vil benytte sig af de betalte ydelser.

Men mange ældre har ikke meget at gøre med, og det kan lægge en dæmper på efterspørgslen, vurderer hun.

- Der er undersøgelser, der viser, at folk ikke har råd til at benytte de her tilbud. Hvis det er et vilkår, så er der ikke råd til det.

- Men vi skal bare kunne tilbyde det og matche de private, siger Jette Skive.

Aarhus Kommune har endnu ikke taget stilling til hvilke serviceydelser, de ældre skal kunne købe, eller hvad det skal koste.

Men priserne skal ifølge rådmanden afspejle de reelle udgifter, og ikke være noget kommunen tjener på.

Samtidig slår hun fast, at kommunens serviceydelser heller ikke må være konkurrenceforvridende i forhold til private firmaer.

Forsøget i de fem kommuner skal køre frem til 2020.