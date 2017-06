Aarhus har fået en ny dreng i bandeklassen

Det skyldes, at indvandrerbanden Loyal to Familia (LTF), der blev dannet i området omkring Nørrebro i København, har gang i en udvidelsesstrategi.

Gennem de seneste to uger har den vestlige del af Aarhus været udsat for en del optøjer.

Her er valget faldet på Aarhus, lyder meldingen fra Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter (NEC).

- Der er ingen tvivl om, at LTF har besluttet sig for at udvide sine aktiviteter. Hvorfor valget lige er faldet på Aarhus, ved vi selvfølgelig ikke med sikkerhed, men det er næppe tilfældigt, siger Michael Kjeldgaard, politiinspektør ved NEC.

Michael Kjeldgaard fortæller, at det tit drejer sig som kriminelle markeder, som de forskellige grupperinger forsøger at få en bid af. Særligt narkomarkedet kan være indbringende.

- Men det kan også handle om personlige uenigheder. Tidligere så man sjældent, at bandemedlemmer skiftede tilhørsforhold, men det ses i langt højere grad nu, og det kan skabe spændinger på tværs af banderne, siger han.

Michael Kjeldgaard understreger, at han her taler i generelle og nationale vendinger og ikke konkret om situationen i Aarhus.

Han tilføjer, at det er en ny tendens, at udefrakommende bander forsøger at slå sig ned i nye byer.

- Det så man ikke tidligere. Det var utænkeligt med de store rockergrupper. Når der ikke er én stor magtfaktor til stede i en given by, skaber det muligheder for at udvide forretningen, siger han.

Siden 26. maj er Østjyllands Politi rykket ud til en lang række episoder, der blandt andet omhandler tre skyderier og en bevidst påkørsel.

- Det er en anden gruppe med bandetendenser, som har haft travlt med at markere sig over for LTF. De opfører sig meget aggressivt, siger Lau Thygesen, politiinspektør ved Østjyllands Politi.

LTF's modstandere er ikke en decideret bande. Generelt er billedet af bandemiljøet meget mudret.

- Det er ikke én samlet bande, der er imod LTF, men et sammenrend af mange forskellige personer fra forskellige grupperinger, forklarer Lau Thygesen.

De mange episoder har blandt andet ført til over 100 anholdelser med relation til bandeurolighederne.

Michael Kjeldgaard fra NEC ønsker ikke at oplyse om, hvor mange medlemmer LFT har. Han siger dog, at banden er ved at være af en "betydelig størrelse".