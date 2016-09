Aarhus-gymnasium inddeler indvandrere i egne klasser

Organisationer er oprørte over, at rektoren på Langkaer Gymnasium har opdelt elever i klasser efter etnicitet.

Tiltaget sker i et forsøg på at holde på de få tilbageværende etnisk danske elever. Gymnasiet er angiveligt det første til at opdele elever efter etnicitet, skriver avisen.

Ifølge gymnasiets rektor skyldes opdelingen, at andelen af etnisk danske elever på gymnasiet er raslet ned de seneste år.

I 2007 var der 25 procent elever med anden etnisk baggrund end dansk på gymnasiet. I år er der ifølge Jyllands-Posten 80 procent i den årgang, der lige er startet efter sommerferien.

Her er etnisk danske elever samlet i tre klasser, hvor fordelingen mellem dem og indvandrere og efterkommere er 50-50.

De resterende fire klasser på den almene gymnasielinje består udelukkende af indvandrere og efterkommere.

Rektor Yago Bundgaard fra Langkaer Gymnasium mener ikke, at der rent juridisk er noget at komme efter ved at fordele efter etnicitet. Han peger på, at det er helt normalt at skele til for eksempel køn, når man laver hold.

- Jeg henholder mig egentlig bare til gymnasiebekendtgørelsen, hvor der står, at det er rektor, der suverænt står for at lave hold- og klassedannelse. Det er det, jeg gør. Det er den mindst ringe af de ideer, jeg har at vælge imellem, siger Yago Bundgaard til Jyllands-Posten.

Hos den internationale tværpolitiske bevægelse SOS mod Racisme er der forargelse over gymnasiets opdelinger.

- Det er rendyrket diskrimination, når man sorterer folk efter, om de er hvide eller brune danskere, siger landsformand Jette Møller.

Advokat Niels-Erik Hansen, der specialiserer sig i sager vedrørende menneskerettigheder, vurderer, at gymnasiets praksis kan være ulovlig. Det samme gør Nanna Krusaa, jurist ved Institut for Menneskerettigheder.