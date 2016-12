Aarhus Universitet siger nej tak til døde kroppe

Aarhus Universitet må udvide for at få plads til de mange døde kroppe, der bliver doneret til universitetet.

Mange ønsker, at deres døde krop skal doneres til forskning på Aarhus Universitet. Så mange at der nu er indført et midlertidig stop for registrering af nye donorer. Det skriver DR Østjylland.

Faciliteterne i kælderen på Institut for Biomedicin skal udvides og renoveres for at efterkomme den store efterspørgsel, siger professor Annemarie Brüel.