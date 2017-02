Et bredt politisk flertal i Aarhus Byråd har onsdag vedtaget et opgør mod kønsopdelt svømning, sådan som det eksempelvis er blevet praktiseret i Gellerupbadet.

Aarhus Byråd sløjfer kønsopdelt svømning i svømmehaller

Et bredt flertal i Aarhus Byråd er onsdag aften enedes om et opgør med kønsopdelt svømning i kommunens svømmehaller i den offentlige åbningstid.

- I Venstre er vi glade for, at vi nu får afslutning på den her sag. Og at der er bred opbakning til, at vi nu stopper tilbuddet i Gellerup, siger Venstres politiske ordfører, Gert Bjerregaard.

Alle partier, bortset fra Det Radikale Venstre og Enhedslisten, bakker op om beslutningen.

Forslaget har vakt harme både blandt brugerne af kvindesvømningen og hos Institut for Menneskerettigheder.

Her har ligebehandlingschef Maria Ventegodt Liisberg advaret om, at det kan blive en sag for Ligebehandlingsnævnet.

Hun mener, at forslaget kan være et udtryk for forskelsbehandling, fordi man afskaffer et eksisterende tilbud, som fortrinsvis har været brugt af etniske minoritetskvinder.

Venstre mener derimod, at det er udtryk for misforstået hensyn og tolerance at afholde kønsopdelt svømning.

- Mener vi, at det er ligestilling, når man har tilbud som i Gellerup - altså svømmetilbud, som foregår bag nedrullede gardiner og lukket for offentligheden?

- Er det det, vi skal tilbyde i Aarhus Kommune? Det synes vi ikke. Det er med til at trække i den forkerte retning, siger Venstres politiske ordfører Gert Bjerregaard.

Socialdemokraternes Esben Kullberg understreger, at forslaget ikke betyder et totalt stop for kvindesvømning. Det skal bare foregå uden for svømmehallernes offentlige åbningstid og i regi af en forening.

- Jeg har ikke hørt argumenter om, at det her ikke kan foregå i foreningsregi ligesom mange andre idrætsaktiviteter.

- Det handler ikke om, at vi forhindrer nogen i at dyrke en idrætsaktivitet. Vi placerer den et sted, hvor den hører hjemme, siger han.

Debatten om kønsopdelt svømning begyndte, da det sidste år kom frem, at Hovedstadens Svømmeklub modtager støtte fra Københavns Kommune til at arrangere kvindesvømning i bydelen Tingbjerg.

Ifølge Ritzaus oplysninger er Aarhus den første kommune, der reelt forbyder kønsopdelt svømning i den offentlige åbningstid i svømmehallerne.