Tag på jagt i den grønlandske ødemark. Dette er indbegrebet af anderledes, fysisk og fantastisk. Jagrejsen tager fire dage, hvor du konstant er i hælene på den eftertragtede moskusokse nær Kangerlussuaq i Vestgrønland.

ANNONCE: Tag på jagtrejse mens du er ung og frisk

Der er få ting i dette liv, der får en til at føle sig mere i kontakt med naturen og i kontakt med sit dyriske jeg end at jage. En jagt er en perfekt kombination mellem at hylde naturen og samtidig tage del i den naturlige fødekæde. Derudover er det tilmed sundt, når du får gået en masse kilometer med tung udstyr og i forskelligartet terræn. Dette kræver dog også en vis fysisk udholdenhed og styrke virkelig at få det fulde ud af oplevelsen. Desværre er der alt for mange, der først vælger at på diverse jagtrejser, når de føler de har tid og penge til det. Dette er for rigtig mange desværre i en for sen alder. Gør dig selv en tjeneste og prøv at find ressourcerne til at tage af sted, mens du har fysikken til det. Læs videre i det der følger og få inspiration til, hvordan det kan gøres og forslag til, hvor du skal tage hen.

Find hul i budgettet Den vigtigste forudsætning for at kunne tage afsted er økonomien. Det er desværre ikke helt billigt at jage. Det kræver et jagttegn, en masse penge på det rigtige jagtudstyr og omkostninger i forhold til rejsen.

For at have råd kræver det selvfølgelig først og fremmest at have et godt-betalt job. Hvis du i en tidlig alder ved, du gerne vil have jagt som en hobby, er det en god idé at investere tid og energi i din uddannelse og til dels vælge på baggrund af dine muligheder for at tjene penge i branchen.

Der er også andre måder at skaffe de nødvendige penge på. Alternativt kan det for eksempel forekomme gennem arv. Dette er selvfølgelig aldrig en særlig rar affære, men det gør det ikke værre at bruge pengene fra arven ordentligt. En måde du kan arve på er gennem privat skifte. Ved privat skifte behandles dødsboet af arvingerne, hvilket betyder, at arvingerne selv skal fordele arven imellem sig. Eftersom dette kan være en kompliceret affære, er det hertil en god idé at involvere en dødsbo advokat.