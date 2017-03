I en by som København er der mange fristelser; butikker, restauranter og cafeer overalt. Det er nemt at komme til at bruge mange penge. Men faktisk er det også let at spare penge.

ANNONCE: Fordele ved at bo i Storkøbenhavn

Flere og flere flytter til storbyen – og især unge er blevet forelsket i gode, gamle København. Mange unge vælger at flytte til København, og det kan der være flere grunde til. Først og fremmest er der mange uddannelsesmuligheder i København. Derudover er København den største by i Danmark – så hvis de unge mangler forandring, flytter de til København, hvor livet måske synes anderledes end i provinsen. København er en dejlig by, og for at understrege dette, får du her fordele ved at bo i København.

1. Du kommer aldrig for sent Når du bor i København, kan du ikke komme for sent til noget – eller, det kan du i realiteten sagtens, men risikoen for, at du gør det, er mindre. I København er mulighederne for at komme rundt nemlig gode. Du kan nærmest tage en bus fra hvert gadehjørne, ligesom s-toge og metroen gør det nemt for dig at komme rundt. Hvis du ikke når den ene bus, kan du altså blot tage den næste – som kommer efter ganske kort tid.

2. Gode indkøbsmuligheder Når du bor i København, er det ikke kun transportmulighederne, der er gode – dine indkøbsmuligheder er ligeså gode. Mens du i provinsen nærmest kun kan handle i den lokale Netto, kan du i København vælge mellem et væld af supermarkeder. I København vil du højst sandsynlig bo i gå-afstand fra en Føtex, en Netto, en Irma og flere andre supermarkeder, og du vil derfor frit kunne vælge, i hvilket supermarked du har lyst til at gøre dine indkøb. Hvis du vil se mere omkring, hvad du kan købe i de forskellige supermarkeder, kan du blandt andet se på webshoppen her.

3. Du færdes blandt forskellige mennesker Du færdes selvfølgelig blandt forskellig mennesker, uagtet hvor i landet du bor – men i København vil du færdes blandt mennesker fra alle sociale lag og nationaliteter. Måske kan netop dette gøre de fleste mennesker mere rummelige.

4. Der er naturskønne områder i byen Selvom du bor i København, behøver du ikke give afkald på naturen. I København findes der nemlig mange naturskønne områder, som er et besøg værd – både sommer og vinter. I København kan du altså både opleve det pulserende storbyliv og det mere afslappede liv, hvis du lægger vejen forbi nogle af de skønne parker, der findes midt i byen.