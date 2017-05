ANNONCE: 500 virksomheder går sammen mod overforbrug

Som verden ser ud i dag bruger vi alt for mange af naturens ressourcer. Allerede på de første 8 måneder af året har vi brugt de ressourcer ”der er til rådighed” for hele året. (Kilde: DR) .

Den nye grønne bevægelse, MiljøvenligPakning , har på under et år samlet mere end 500 virksomheder i kampen mod vores overforbrug af jordens ressourcer. Hver uge kommer flere til og fortsætter tilgangen vil der i 2018 være mere end 1000 virksomheder med.

Kan vi bare få sænket forbruget af emballage i Danmark med et par % point vil det gøre en kæmpe forskel. 10 % vil det gøre en kæmpemæssig forskel. Det vil altså spare den samme mængde strøm som 500 danskere bruger om året, 10 mio. liter vand, 6500 træer – eller lige så mange træer der kan være på 4 fodboldbaner og ikke mindst den mængde skrald 50.000 danskere producerer på et helt år.

Målet med MiljøvenligPakning er at sænke vores forbrug af klodens ressourcer der går til emballage og lign., samle virksomheder der deler samme omtanke for miljøet og på samme tid sprede budskabet, samt udbrede kendskabet til den indvirkning emballage har på jordens ressourcer. Initiativet er startet af virksomheder Albe Emballage og Dania Emballage , som har rigtig mange års erfaring fra emballage-branchen og som gør en dyd ud af at vejlede og rådgive virksomheder I at vælge den type emballage, som er aller bedst for miljøet – og klodens ressourcer.

Rådene til at bruge mindre emballage og spare på klodens ressourcer, som virksomhed, lyder: · Der bruges minimal emballage hver gang det er muligt · Der bruges genanvendelig emballage · Der bruges emballage fremstillet af genbrugsmateriale · Der bruges emballage i høj kvalitet for at undgå ekstra emballage · Der bruges den mindst mulige papkasse · Der bruges miljøvenligt kassefyld til at udfylde papkassen med · Der printes en minimal mængde af pakkesedler, følgesedler mv.

”Tilløbet til projektet er taget over de seneste mange år, hvor vi har haft kraftig fokus på at sænke emballageforbruget hos de virksomheder vi har været i dialog med. Det der fik os det sidste stykke ud over rampen var da vi regnede på hvor mange ressourcer vores emballageforbrug i Danmark rent faktisk ”koster” kloden. Dér blev vi nødt til at gøre noget. Så vi samlede det rigtige team og gik i luften med MiljøvenligPakning. Modtagelsen og interessen for projektet er gået bedre end vi havde turde drømme om.” Pernille Gregersen, MiljøvenligPakning.

Som forbruger er der også massere af ting vi kan gøre for at spare på klodens ressourcer. Én af dem er at handle hos virksomheder som er en del af MiljøvenligPakning. Det er meget nemt at spotte, da alle virksomhederne har et badge på deres hjemmeside, som ser ud som følgende: