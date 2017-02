Direktør for Ældresagen Bjarne Hastrup understreger, at de vil følge nøje med i forsøget med tilkøbsydelser i fem kommuner (arkivbillede).

Ældresagen holder nøje øje med forsøg om tilkøbsydelser

Et forsøg i fem af landets største kommuner skal give ældre borgere mulighed for at købe ekstra ydelser.

Han ser dog flere problemer i det og understreger, at Ældresagen kommer til at følge forsøget nøje.

Med en forsøgsordning i fem kommuner bliver det snart muligt for ældre borgere at købe ekstraydelser fra hjemmeplejen. Det skriver Politiken mandag.

- I princippet er det godt, da det giver nogle ekstra valgmuligheder.

- Men det kommer helt an på, hvordan man vil administrere det. Vi skal være sikre på, at man ikke benytter ordningen til yderligere at beskære hjemmehjælpen, siger han.

Forsøget kommer til at køre i kommunerne København, Odense, Aarhus, Esbjerg og Randers. Her får kommunerne mulighed for at sælge ekstraydelser ud over den hjemmehjælp, som borgerne er visiteret til.

Direktøren frygter, at nogle kommuner kan blive fristet til at reducere eller fjerne tildelte ydelser - eksempelvis en times rengøring om ugen - og i stedet gøre det til en tilkøbsydelse, som den ældre skal betale for.

- Derfor mener jeg, at tilkøbsydelserne aldrig kan være personlig pleje. Og at tilkøbsydelserne alene skal være noget praktisk bistand, som man ikke i forvejen tilbyder inden for hjemmehjælpen, siger han og giver vinduespudsning som eksempel.

Direktøren opfordrer til, at der bliver defineret, hvad der er grundydelser i hjemmehjælpen. Så kan man klart skille grundydelser fra, hvad der kan være tilkøbsydelser.

- Uanset om man gør det eller ej, vil vi meget nøje følge eksperimentet i kommunerne for at se, om der sker et kraftigt skred væk fra de almindelige visiterede gratisydelser over til, at mere og mere bliver betalingsydelser.

Frank Jensen (S), der er overborgmester i København, forsikrer dog, at der ikke er tale om en genvej til mere brugerbetaling.

- Det handler om at skabe mest mulig fleksibilitet for de ældre og ikke om at føre brugerbetaling ind ad bagdøren, siger han til Politiken.