Ældreforum foreslår lægekontrol med ældres køreevner

Det mener Ove Dalsgaard, formand for Ældreforum, der er et statsligt råd, som skal synliggøre ældres ressourcer.

- Vi har den opfattelse, at det er aldersdiskriminerende. Der er sket meget, siden den grænse blev sat. Ældre har bedre helbred, bedre økonomi og så videre, siger han.

Dansk Folkeparti foreslår onsdag at fjerne kravet om, at bilister på 75 og ældre skal have en lægeerklæring for at beholde kørekortet.

I stedet for den obligatoriske lægeerklæring mener Ove Dalsgaard, at initiativet skal lægges over til lægen.

- Vi så gerne, at man gør som i Sverige, hvor der ikke er nogen grænse, men lægen har ansvaret for at indberette personer, der ikke opfylder kravene til et kørekort, siger han.

Den nuværende aldersgrænse udløser ifølge Ove Dalsgaard en unødig regning til administration af lægeerklæringer og kørekort.

- Det koster 200 millioner kroner om året i udgifter til kørekort og lægebesøg og så videre. Hvorfor det? Fordi man bliver 75, siger han.

Han understreger, hvor vigtig adgangen til en bil er for mange ældre. Derfor er der ingen grund til at lægge unødige hindringer i vejen for det, mener han.

- Der bor mange ude i landet, hvor der ikke lige går en bus forbi. De får rigtig svært ved at komme ind til byen, på apotek, bibliotek eller handle, siger han:

- Det betyder virkelig noget for deres livskvalitet.

Ældreforum udgav i 2012 publikationen "Længst muligt i egen bil - og livet uden bil". Her foreslog rådet også, at kravet til en lægeerklæring skulle afskaffes.