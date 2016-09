Antallet af mænd over 65 år er steget med 41 procent siden 1990, viser en analyse fra Momentum. Foto: Free/Colourbox

Ældreforsker: Madkurser kan redde ensomme mænd

Sociale aktiviteter er et vigtigt middel, hvis enlige, ældre mænd skal have et sundere liv, mener en forsker.

Danmark - 13. september 2016 kl. 04:30 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan være en stor fordel for ældre mænd at have en partner at dele hverdagen med. For ældre mænd med en ægtefælle eller kæreste lever ofte et sundere liv og er sjældnere plaget af ensomhed sammenlignet med deres enlige jævnaldrende. Det forklarer Karen Munk. Hun har forsket i enlige ældre og er lektor ved Aarhus Universitet og forskningsleder på VIA University College.

Antallet af enlige mænd over 65 år er steget kraftigt de seneste 25 år, viser en ny analyse fra Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev, Momentum. Især ensomhed kan true mændenes trivsel og helbred. Derfor er det vigtigt, at der er sociale tilbud, som er rettet mod dem, forklarer Karen Munk. - Det helt oplagte for kommunerne og frivillige organisationer er at komme ud med fællesskabsorienterede tilbud. Det kan handle om motion, madlavning og forskellige typer hobbyer, der passer til mænd fra forskellige miljøer. - Det er en vigtig pointe, at det ikke skal kræve noget at deltage. Man skal bare være velkommen, siger Karen Munk. Gruppen af ældre mænd, der bor alene, er steget med 41 procent siden 1990. Antallet af ældre danskere er i samme periode steget med 34 procent, mens der i dag hverken er færre eller flere enlige, ældre kvinder i Danmark. Udviklingen kan presse både kommunerne og sundhedsvæsenet, skriver Momentum. For ældre, enlige mænd går oftere til lægen, bliver oftere indlagt og er generelt mere udsatte end deres jævnaldrende, der bor sammen. - At bo sammen med en ægtefælle kan bidrage til at forebygge ensomhed. Og det kan sandsynligvis give en mere sund og regelmæssig livsførelse, som er god for både det fysiske og psykiske helbred, siger Karen Munk. Stigningen i antallet af enlige mænd over 65 år bliver primært forklaret med, at mænds middellevetid er steget mere end kvindernes siden 1990.