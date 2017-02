Ældre på plejehjem får mere selskab med nyt klippekort

Et klippekort til ekstra støtte og hjælp skal give beboere på landets plejehjem en lidt bedre tilværelse.

Med et nyt klippekort kan beboere på plejehjem få en halv times ekstra selvvalgt hjælp eller selskab om ugen.

En tur til frisøren eller på museum, en udflugt i skoven eller hjælp til at dække op med det fine kaffestel, før familien kommer på besøg.

Pengene til ordningen - 380 millioner kroner årligt - blev afsat på Finansloven for 2017. Nu er der åbnet for, at kommunerne kan søge midlerne.

Klippekortet skal give de ældre mere selvbestemmelse og bedre muligheder for at lave noget, der interesserer dem, fortæller ældreminister Thyra Frank (LA).

- Når du bliver ældre, har du stadig stor lyst til at bestemme over dit eget liv, og hvad du har brug for, siger hun i en skriftlig kommentar.

Og netop muligheden for mere indflydelse på eget liv er afgørende, mener Ældre Sagen. For mange oplever at miste en stor del af deres uafhængighed, når de flytter på plejehjem, fortæller konsulent Anna Wilroth.

- Det har faktisk en enorm betydning for beboerne, at man tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker, siger hun.

De enkelte klip kan bruges en gang om ugen på aktiviteter, der varer 30 minutter. Eller klippene kan spares op over flere uger og lægges sammen, så det er muligt at lave noget, der kræver længere tid.

Hos de ældre i København er de ugentlige klip ikke et nyt fænomen. Det var faktisk her, at idéen opstod, og alle kommunens plejehjem har stiftet bekendtskab med de selvvalgte aktiviteter.

- De ældre har taget imod initiativet med kyshånd, siger sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF).

- Der har helt overvejende været et ønske om at bruge tiden på oplevelser og sociale aktiviteter både hjemme og ud af huset.

Kommunerne skal formelt søge om pengene til ordningen, men der er allerede afsat et beløb til hver kommune ud fra kommunernes folketal.

Eksempelvis får Odense 13 millioner kroner, København 40 millioner kroner og Hedensted tre millioner kroner, oplyser Sundheds- og Ældreministeriet.