Ældre i 70 kommuner vil få bedre mad for 425 millioner

425 millioner kroner er på vej ud på en lang række plejehjem landet over, hvor pengene skal sikre bedre mad til de ældre.

- Det betyder, at langt flere ældre nu får frisklavet mad i stedet for sådan noget præfabrikeret noget. Duften af frisk mad kommer til at brede sig på landets plejehjem, siger Dansk Folkepartis ældreordfører, Jeppe Jakobsen.

Pengene kan blandt andet bruges til at ombygge plejehjemmets køkken, så det er muligt at tilberede maden på stedet. Ældreordføreren medgiver, at det ikke er alle ældre, der kan se frem til hjemmelavede måltider:

- I nogle tilfælde er der tale om, at man så at sige vil skrælle kartoflerne et andet sted og så bare koge dem på selve plejehjemmet.

- Men alt andet lige bliver maden mere frisk. Og i mange tilfælde er der også tale om, at maden bliver lavet helt fra bunden på det enkelte plejehjem.

Kommunernes interesse for køkkenpuljen var i første omgang behersket.

Da ansøgningsfristen til at søge puljen udløb i februar, var der kun søgt om 295 millioner kroner, skrev Kristeligt Dagblad. Derfor blev fristen forlænget.

Flere kommuner fortalte avisen, at det var for besværligt eller ikke gav mening at søge puljen.

- Der var enkelte kommuner, som syntes, det var enormt besværligt. Men når mere end 70 procent af kommunerne godt kunne finde ud af det, så taler det jo for, at det sagtens kunne lade sig gøre, siger Jeppe Jakobsen.

Af de 425 millioner kroner går 90 til Region Hovedstaden, 130 til Region Midtjylland, 75 til Region Nordjylland, 51 til Region Sjælland og 79 til Region Syddanmark.

Det var Venstre-regeringen, der sammen med støttepartierne Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative afsatte de 425 millioner kroner på Finansloven 2017.