Ældre efterlyser kommunalt sygehusbesøg

Sådan har det lydt fra politikere i årevis, men virkeligheden er, at ældre og kronisk syge fortsat udskrives fra sygehusene, uden sikkerhed for at kommunen og den praktiserende læge står klar.

I stedet for at optage senge på hospitalerne skal syge og ældre behandles og hjælpes hjemme hos sig selv.

Skal der laves om på det, så bør kommunerne sende kommunalt ansatte på sygehusbesøg hos ældre, der står for at skulle udskrives.

Sådan lyder et forslag fra Ældre Sagen på dagen, hvor sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har offentliggjort 20 anbefalinger til et mere sammenhængende sundhedsvæsen.

- Anbefalingerne peger i den rigtige retning. Men vi kunne ønske, at der havde været klare mål for, hvem der gør hvad, og hvornår det skal ske, siger Mirjana Saabye, chefkonsulent i Ældre Sagen.

Hun peger på, at det kunne komme mange ældre til gavn, hvis de blev udskrevet med et telefonnummer på en sundhedsfaglig koordinator på sygehuset. Fleksible indlæggelser, som blandt andet praktiseres i Silkeborg Kommune.

- Forværres tilstanden, når den ældre kommer hjem, så kan den ældre selv eller kommunen ringe for at aftale med sygehuset, hvad der nu skal ske.

- Er der brug for en indlæggelse, eller er det noget, der kan klares med egen læge eller en ambulant behandling, siger Mirjana Saabye.

Ældre Sagen efterlyser desuden, at flere kommuner benytter muligheden for at sende ansatte på sygehusbesøg, inden den ældre udskrives.

Det praktiseres af Gribskov, Lolland, Nykøbing Falster, Vejle og Skanderborg Kommuner.

- Kommunens visitator vurderer under besøget, hvilken type hjælp der er brug for, når den ældre kommer hjem. Det sker ved at tale med patienten selv, de pårørende og personalet på sygehuset, siger Mirjana Saabye.

- På den måde sikrer man, at hjælpen er klar, når patienten kommer hjem.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby kommer efter sommerferien med forslag til et mere sammenhængende sundhedsvæsen.

Det sker på baggrund af anbefalinger fra staten, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.