Ældre borgere er glade for at klare sig selv

Da 76-årige Bent Pedersen Bach fra Aalborg fik muskelbetændelse, fik han brug for hjælp i hverdagen, men blev tilbudt et rehabiliteringsforløb.

- For tre måneder siden sad jeg i kørestol, nu kan jeg gå igen helt selv. Og sikke en frihed, det er, at kunne køre bil igen.

Smerterne i hofter og skuldre tvang ham til et liv i kørestol. Men forløbet har betydet, at han igen kan gøre rent, købe ind og klare sig selv.

- Uden det her forløb, er jeg sikker på, at jeg skulle bruge hjælp til det meste derhjemme, siger han.

Således er han en af de knap ni ud af ti ældre, som er tilfredse med det rehabiliteringsforløb, de er blevet tilbudt. Det viser tal fra Rambøll for Sundheds- og Ældreministeriet, som har undersøgt borgeres egne oplevelser med rehabilitering i otte af landets kommuner.

Her svarer 65 procent af de ældre kvinder og mænd, at rehabilitering har hjulpet dem til selv at klare flere ting i hverdagen. Og seks ud af ti oplever, at forløbet har forhøjet deres livskvalitet.

Formålet med rehabilitering bør ikke være, at den ældre kan skæres i hjemmehjælp, så kommunen sparer penge. Det bør netop være at øge livskvaliteten, mener Anja Bihl-Nielsen, der er seniorkonsulent i Ældre Sagen.

- Målet behøver ikke nødvendigvis være, at borgeren igen kan støvsuge, så den hjemmehjælp kan skæres fra. Det skal være okay, at målet er, at den ældre kan tage i kortklubben med veninderne.

- Vi har en frygt for, at nogle ældre bliver overset, fordi kommunen ikke kan fjerne ydelser fra dem, og derfor ikke tilbyder dem rehabilitering, siger hun.

Da det blot er borgere fra otte kommuner, som har svaret, er undersøgelsen ikke nødvendigvis repræsentativ, kritiserer hun.

Hanne Hostrup leder Rehabiliteringscenter Aalborg. Og her bliver ingen ældre overset, mener hun.

- Der er nogle kursister, som får mere hjemmehjælp, efter at de er stoppet i forløbet, fordi vi simpelthen finder ud af, at der bare ikke var hjælp nok der.

Højere aktivitetsniveau og at kunne pleje sig selv igen er blandt de ting, som borgerne tager med sig hjem efter et forløb, fortæller hun.

- Vi arbejder ud fra kursistens ønske. Rehabilitering virker, når kursistens selv sætter ord på, hvad de vil opnå.