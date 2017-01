Ældre bliver længere på arbejdsmarkedet

- Der er ingen tvivl om, at de reformer, der er blevet gennemført på arbejdsmarkedsområdet, har virket, siger han.

I 2011 gennemførte VK-regeringen en efterlønsreform, der hævede efterløns- og folkepensionsalderen. Finansministeren er bevidst om, at mange ældre nu er nødt til at forlænge deres arbejdsliv.

- Det er korrekt, at når vi ændrer på efterlønsalderen og pensionsalderen, er der flere, der er nødt til at blive på arbejdsmarkedet. Men vi kan klart se, at de så også bliver på arbejdsmarkedet. De ender i beskæftigelse og ikke i ledighed.

- De sidder mere solidt i de job, de har, og det bliver nemmere for dem at få nye job, siger han.

Ifølge Kristian Jensen kan rapporten dermed bruges til at mane et skræmmebillede, om at en ændring i tilbagetrækningsalderen, betyder, at flere bliver førtidspensionister eller arbejdsløse, i jorden.

Han påpeger, at der er mindre nedslidende arbejde end tidligere, fordi robotter har overtaget meget af det.

Samtidig er danskernes levetid blevet længere, og der er udsigt til, at den bliver endnu længere i fremtiden, skriver Finansministeriet.

Derfor lægger regeringen også op til, at pensionsalderen skal hæves yderligere.

- Jeg møder som finansminister en lang ønskeseddel, og skal vi have råd til de ønsker, er vi nødt til at øge mængden af arbejdsudbud i Danmark, siger Kristian Jensen.

Hvad de penge, der i så fald ender i statskassen, skal bruges på, er finansministeren klar til at diskutere.

- Men det vigtige er først og fremmest, om man har viljen til at skaffe midlerne, siger Kristian Jensen.