Ældre bilister slipper for lægetjek

Ældre bilister slipper for de obligatoriske lægeundersøgelser, inden de skal have fornyet kørekortet.

- Det er en fantastisk dag for os pensionister, siger formand for Danske Seniorer Jørgen Fischer, der selv er 76 år og bilist.

Et flertal i Folketinget har fra 1. juli afskaffet aldersgrænsen, og i stedet skal bilister fra 75 år og opefter, der står over for at forny kørekortet, henvende sig hos Borgerservice i kommunen.

Her får de et nyt kort, som er gyldigt i 15 år uanset alder.

Bag lovændringen står transportminister Ole Birk Olesen (LA), der mener, at lægetjekket er nedværdigende og aldersdiskriminerende.

Op til lovens vedtagelse anførte han desuden, at ældre ikke udgør en særlig risikogruppe i trafikken.

Men det er Lægeforeningen uenig i.

For når der er få ulykker med ældre, så kan det netop skyldes lægeundersøgelserne, og derfor er det risikabelt, at de nu afskaffes, siger formand for attestudvalget i Lægeforeningen Tue Flindt Müller.

- Vi kan frygte, at flere ældre fremover vil blive involveret i trafikulykker, fordi de overser noget, eller fordi de er for demente, siger han.

Han henviser til, at ældre kan have svært ved at vurdere, om deres syn er godt nok til at køre bil.

- Og så er der ældre, som er for demente til at overskue trafikken. Det er en del af sygdommen, at man ikke selv kan indse det, siger Tue Flindt Müller.

- Nu lægger man i stedet ansvaret over på familien. Det bliver børn og børnebørn, som skal sige til den ældre, at det ikke længere er forsvarligt at køre, siger han.

Han mener, at regeringen burde have skævet til Tyskland. Her er der hverken aldersgrænse eller lægetjek. Det kan muligvis forklare, at bilister over 75 år oftere er involveret i ulykker.

- Derfor har de tyske forsikringsselskaber for nylig bedt parlamentet om at indføre en obligatorisk køreprøve for personer over 75 år. Det kunne tyde på, at de hidtidige regler herhjemme var fornuftige, siger Tue Flindt Müller.