Artiklen: Ældre bilist er træt af at betale for tvungen lægetjek

Ældre bilist er træt af at betale for tvungen lægetjek

Hvis man besøger sin læge regelmæssigt, er det omsonst at blive påbudt at gå til læge, siger 80-årig bilist.

For ham er et kørekort nødvendigt, selv om han er oppe i årene. Til gengæld er han træt af, at han hvert år skal til obligatorisk tjek ved sin læge for at få lov til at blive ved med at køre bil.

Når 80-årige Benny Lauridsen, som bor et lille stykke uden for Fredericia, skal ind til byen og handle, starter han sin Volvo.

Det har regeringen bebudet, at der skal laves om på. Den foreslår at fjerne alderskravet for kørekort til ældre.

Benny Lauridsen har for nogle år tilbage været i bestyrelsen for Danske Seniorer, som netop arbejdede for at få fjernet alderskravet til ældre med kørekort.

Nu er han blevet et par år ældre, og han er stadig aktiv og føler sig frisk. Desuden har han et godt forhold til sin læge, som han besøger, når han føler behov for det, fortæller han.

- Det er forkert, at noget, der er påbudt, påfører en økonomisk udgift. Jeg kan da godt se, at når man eksempelvis går til tandlæge, så betaler man selv en del af det, men hvis man i øvrigt går til sin læge, som jeg gør, bør det være nok, siger han.

Alle bilister over 75 år skal i dag til lægetjek hvert andet år. Når man er fyldt 80 år, bliver lægetjekkene hyppigere, og man skal forbi lægen hvert år.

- Jeg ville såmænd ikke have noget imod at tage lægetjek, hvis de var gratis, men jeg synes stadigvæk, at det burde være frivilligt, siger Benny Lauridsen.

- Nu har vi også lige fulgt med i, at Folketingets formand (Pia Kjærsgaard, red.) er fyldt 70 år. Og der er da ingen, som siger, at det skal tjekkes, om hun kan passe sit job.