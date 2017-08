Ældre Sagen efterlyser skattelettelser fra Løkke

- Ældre Sagen tager til efterretning, at regeringen ønsker at lette skatten på arbejdsindkomst. Men når skatten lettes med 23 milliarder kroner, og pensionisterne stort set fuldstændig forbigås, er der tale om en voldsomt ulige fordeling mellem forskellige befolkningsgrupper.

Sådan lyder det fra Ældre Sagen i et åbent brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

- Dermed fortsættes en udvikling, hvor vi i stigende grad får ét skattesystem for de erhvervsaktive, og et andet skattesystem for den øvrige befolkning.

- Det skal her huskes, at folkepensionister, selv om de ikke er på arbejdsmarkedet længere, fortsat betaler skat af deres pensioner, skriver Bjarne Hastrup.

VLAK-regeringens sigte har dog ikke været at give skattelettelser til grupper uden for arbejdsmarkedet.

Lars Løkke Rasmussen gik til valg på sloganet om, at "det skal kunne betale sig at arbejde".

Det vil han gennemføre via en jobreform, som dels sænker kontanthjælpen for visse grupper og dels sænker skatten for de laveste indkomster.

Som del af udspillet har regeringen også forsøgt at øge arbejdsudbuddet. Det skal ske ved at give den største skattelettelse i kroner og øre til danskerne med de højeste indkomster.

Den prioritering er dog ikke rimelig, mener Ældre Sagen.

- Jeg skal kraftigt opfordre til, at regeringen ved de kommende forhandlinger om skatteudspillet reviderer udspillet, så der gennemføres en mere fair og afbalanceret løsning, skriver Bjarne Hastrup i brevet.

Han opfordrer samtidig regeringen til at fremlægge familietypeberegninger for pensionister. Det skal gøre det tydeligt, hvad konsekvensen af udspillet er for pensionisterne.