Ældre Sagen: Pensionister taber på 2025-plan

Samlet set har regeringen regnet sig frem til, at et pensionistpar skulle få en gevinst på 3200 kroner ud af den storstilede 2025-plan. Men Ældre Sagen tvivler på, at det bliver tilfældet.

- Pensionister er stort set den eneste gruppe, der holdes uden for skattelettelserne.

- Man tager den grønne check fra pensionisterne. Og så har man nogle fugle på taget, hvor regeringen lover lavere varmeregning. Men det vil vi se, før vi tror det, siger direktør Bjarne Hastrup.

De gevinster, Finansministeriet regner med, at borgerne får ud af 2025-planen falder i to kategorier: Den ene er rene skattelettelser og afgiftslempelser.

Den anden er mere indirekte effekter, såsom at alle i samfundet må forventes at få gavn af, at virksomhederne bliver mere effektive, og at varmeregningen og affaldsgebyrer må forventes at falde, hvis det lykkes at effektivisere forsyningssektoren.

For pensionisterne er der tale om gevinster i den sidste kategori, og det er det, Bjarne Hastrup kalder "fugle på taget".