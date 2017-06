Ældre Sagen: Folk er stadig til grin for deres egne penge

Som led i regeringens seneste udspil til en pensionsreform foreslås en særlig aldersopsparing. Men den vil være for dyr for almindelige mennesker, mener flere pensionskasser.

- Altså, man må rose regeringen for, at den erkender, at der er et problem. Både for dem, der ikke har sparet op til pensionen, og dem hvor det ikke kan betale sig at spare op.

- Det sagt, så er vi ikke begejstrede, siger underdirektør i Ældre Sagen Michael Teit Nielsen.

Kernen i problemet er, at pensionister bliver modregnet i offentlige ydelser alt efter deres private pensionsopsparing. Det gør, at det for mange ikke kan svare sig at spare op i de sidste år på arbejdsmarkedet.

Den nye aldersopsparing vil lade kommende pensioner sætte 55.000 kroner ind på pensionen i hvert af de sidste fem år op til pensionen. De penge vil så ikke blive modregnet.

Men eksempelvis vil mange offentlige ansatte ikke have så mange penge at give.

- Ud over det problem, så er pension allerede kompliceret. Og nu bliver det så endnu mere uigennemskueligt.

- Men mest af alt, så gør det intet for at hjælpe dem, der allerede er gået på pension og nu er til grin for deres egne penge, fordi de bliver modregnet i offentlige ydelser for de penge, de har sparet op til pensionen.

- De penge, de ryger lige i finansminister Kristian Jensens lommer, siger Michael Teit Nielsen.

Ældre Sagen så gerne, at regeringen mindskede modregningen i offentlige ydelser.

- Det vil gavne kommende pensionister og dem, der allerede er på pension. Det har de brug for.

- Pensionen fylder rigtig meget for vores medlemmer. Vi får rigtig mange henvendelser stadigvæk, siger Michael Teit Nielsen.

Der er over to millioner danskere, der er over 50. Ældre Sagen har 780.000 medlemmer.