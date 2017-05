Ægtepar nægter ulovlig udlejning: Vi handlede i god tro

De blev ved byretten i Esbjerg i 2015 idømt en bøde på tilsammen knap to millioner kroner for ulovlig udlejning af sommerhuse nær den jyske vestkyst.

Et ægtepar fra Sydvestjylland afviser at have haft en indtægt på 12 millioner kroner ved ulovlig udlejning af parrets 18 sommerhuse.

Men parret ankede til Vestre Landsret, der mandag behandler sagen.

Det ældre ægtepar kan ikke genkende anklagerens påstand om, at de skal have haft indtægter for 12 millioner kroner ved i perioden fra 2005 til 2012 at have udlejet sommerhuse ved blandt andet Blåvand og Henne.

Den ene halvdel af parret - en 76-årig mand, der bruger stok og hører dårligt - forklarer, at parret har bedrevet udlejning af deres sommerhuse, men slet ikke i det omfang, anklageren påstår.

- Vi har haft den opfattelse, at vi hver især måtte udleje to sommerhuse - ud over det, vi har hver især, siger manden, da han mandag formiddag afgiver forklaring i Vestre Landsret i Viborg.

Parret hævder således, at de kun har udlejet fire sommerhuse. Det er dog stadig ulovligt, da reglerne siger, at man kun må udleje højst to sommerhuse.

Loftet gælder per ægtepar, forklarer senioranklager Rikke Holm Simonsen.

Parret, der er tiltalt for den ulovlige udlejning, siger derimod, at de troede, at det skulle forstås som to sommerhuse per person.

De har derfor handlet i god tro, mener de.

Men anklageren godtager ikke den forklaring.

- Vi har med et ægtepar at gøre, som to gange tidligere er blevet dømt for udlejning af sommerhuse, siger Rikke Holm Simonsen.

Hun henviser til, at parret i byretten i Varde i 1998 og 2004 blev dømt i lignende sager om ulovlig udlejning af sommerhuse.

- Parret har endda i 2004 selv søgt om tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af sommerhuse, men fik afslag, siger Rikke Holm Simonsen.

Hun godtager således ikke parrets forklaringer og mener, at landsretten bør stadfæste den dom, som byretten i Esbjerg nåede frem til i august 2015.

Bøden på knap to millioner kroner kan veksles til en forvandlingsstraf på 60 dages fængsel, hvis parret ikke betaler.

Parret oplyser, at de i de senere år har skilt sig af med hovedparten af sommerhusene og nu kun ejer seks huse.

Reglerne siger, at man må eje lige så mange sommerhuse, man ønsker. Men man må kun udleje op til to huse, og kun hvis man også selv benytter dem.

Vestre Landsret ventes at afsige dom i sagen 29. maj.