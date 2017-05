Ægtepar afviser millionbøde for ulovlig sommerhusudlejning

Det var, hvad Retten i Esbjerg i 2015 udstak til et ægtepar fra det sydvestlige Jylland for ulovlig udlejning af parrets 21 sommerhuse.

Reglerne siger, at man må eje alle de sommerhuse, man vil, men man må maksimalt udleje to af dem.

Hvis man udlejer flere, kræver det en særlig tilladelse til erhvervsmæssig udlejning.

Parrets sommerhuse er beliggende nær den jyske vestkyst, nærmere betegnet Blåvand, Nørre Bork, Henne og Stauning.

Parret er tidligere dømt i en identisk sag.

Det var i 2005, da manden og kvinden blev dømt til at betale en bøde på henholdsvis én million og 750.000 kroner.

I 2015 argumenterede ægteparret i byretten med, at de var ved at sælge husene.

Men en politipatrulje var på besøg på flere adresser før retssagen og kunne konstatere, at der boede tyske turister i nogle af dem.

Hos Feriehusudlejernes Brancheforening, der repræsenterer bureauer, som formidler udlejning af privates feriehuse, vil man ikke kommentere den konkrete sag.

Men ulovlig sommerhusudlejning har ikke noget stort omfang, siger direktør Carlos Villaro Lassen.

- Efter vores kendskab er det ikke særlig udbredt. Der føres en nidkær kontrol med det fra myndighedernes side, siger han.

Han kunne dog godt ønske sig en præcisering af, hvordan loftet på de to sommerhuse, der må udlejes, skal fortolkes:

Er det to huse per person eller er det per husstand?

- Vi savner en præcisering af, at det er to huse per person, man må udleje. Derfor har vi også skrevet til erhvervsministeren (Brian Mikkelsen, red.) for at få det præciseret, siger Carlos Villaro Lassen.

Selv om der ifølge brancheforeningen er mangel på udlejningssommerhuse, er man ikke interesseret i, at loftet afskaffes helt, og udlejningen gives fri:

- Vi har skabt en utrolig fin balance i Danmark. Hvis det hele gives frit, sætter vi den danske sommerhusregel på spil. Så bliver man nødt til at ophæve den. Vi mener grundlæggende, det er en fornuftig ordning, siger Carlos Villaro Lassen.