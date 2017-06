Årets første jyske storkeunge er udklækket nær Tinglev

Det kan betyde, at der om en uges tid kan være fem storkeunger, hvis alt går, som det skal. Det skriver Storkene.dk, der er en forening for storkeentusiaster.

Det nybagte forældrepar er et af to storkepar, der er rapporteret om i Danmark i år. Det andet par har rede ved Gundsølille ved Roskilde. De har ligeledes fået unger. Her blev syv æg til to unger.

Mogens Lange Petersen fra Storkene.dk fortæller, at det sønderjyske storkepar, der har navnene Tommy og Annika, også har ynglet i Danmark tidligere år.

- Det er specielt på den måde, at det er det eneste par, som yngler i Jylland. De har nu glædet os ved, at det første æg er klækket i dag, siger storkeentusiasten.

De nyklækkede æg er begyndelsen på en travl tid for de nybagte storkeforældre. Mogens Lange Petersen er dog ikke helt rolig ved situationen.

Både vejret og mængden af føden spiller nemlig ind på ungernes liv. Især store mængder regn kan være skadeligt for de små unger.

- Storkeungen er kun dækket til med et tyndt lag dun, og så selvfølgelig moren og faren, der kan dække dem til.

- Hvis bunden af reden er våd, så kommer der meget kulde op, og det slår altså unger i ihjel, siger Mogens Lange Petersen.

Han fortæller, at foreningen har et parti fisk klar til at hjælpe storkeparret, hvis det skulle blive nødvendigt.

- Der er flere farer de næste uger. Sidste år havde vi også en hel redefuld, men der endte kun med at flyve en stork fra reden, så det er en svær tid, vi går i møde, siger Mogens Lange Petersen.

Ifølge storkeentusiasten skal storkeparret finde 6400 gram føde om dagen, hvis de får fem unger. Maden består blandt andet af mus, insekter, stankelbenslarver, orme og frøer.