A-kasserne: Nyt dagpengesystem er bedre end det gamle

Før skulle de ledige arbejde i et år, inden de havde genoptjent retten til dagpenge. Nu optjener ledige dagpengeret i forholdet 1:2. Når de arbejder én dag, får de ret til to dage på dagpenge.

Fra 2. januar kan ledige forlænge dagpengeperioden med op til et års ekstra dagpenge ved at opspare arbejdstimer fra småjob og vikariater.

Set fra de lediges side er det nye system lidt bedre det hidtidige, mener a-kasserne.

- Det her betyder jo, at man får noget ud af alt det arbejde, man har haft, hvor det før kun var noget værd, hvis man nåede over en bestemt tærskel, siger Verner Sand Kirk, der er direktør hos brancheorganisationen Danske A-kasser.

- Hvis du havde haft 11 måneders arbejde var det sådan set ingenting værd, så kunne du ryge ud alligevel. Nu vil du dog få forlænget med et år, siger han.

Ikke desto mindre, er der "stadigvæk uhyggeligt mange, der mister dagpengeretten", siger Verner Sand Kirk.

- Det er ikke sådan, at vi har løst problemet med, at der er mange, der falder ud.

I Beskæftigelsesministeriet glæder ministeren, Troels Lund Poulsen (V), sig over det nye system.

- Det giver mere fleksible vilkår til dem, der gerne vil have en tilknytning til arbejdsmarkedet, siger han.

En del af finansieringen af de forbedringer, der ligger i det nye dagpengesystem hentes fra de nyuddannede. Er man nyuddannet, får man nu en væsentlig lavere sats.

- Det er jo en væsentlig forringelse for de mennesker, det går ud over, lyder kritikken fra Verner Sand Kirk.

Derudover ærgrer det direktøren for Danske A-kasser, at det nye system bliver mere kompliceret administrativt.

- Vi er meget kede af, at den ambition, man havde om at nå frem til et mere enkelt og administrerbart system, desværre ikke ser ud til at være blevet til noget, siger han.