A Tribe Called Quest og Lorde er klar til Roskilde Festival

Det er første gang, hun skal optræde i Danmark, selv om hun havde et kæmpehit med nummeret "Royals" for tre år siden.

På plakaten kommer også hiphopgruppen A Tribe Called Quest. Bandet har været med i næsten 30 år og er i gang med sin afskedsturné.

- A Tribe Called Quest er en af alle tiders bedste hiphopgrupper. Så når de vælger at stoppe karrieren med udgivelsen af en helt fantastisk comebackplade, så er jeg sikker på, at de kan leve op til deres legendestatus og levere et brag af et afskedsshow, som får Orange Scene til at gynge af begejstring, siger Roskilde Festivals programchef, Anders Wahrén, i en pressemeddelelse.

Foruden disse navne har Danmarks største festival også booket Bryson Tiller, Gucci Mane og Rag'n'Bone Man.

Sidstnævnte havde i 2016 et kæmpehit i Danmark og resten af verden med sangen "Human".

De 29 navne kommer dog nok ikke til at stå allerøverst på plakaten til sommer.

I forvejen har store navne Arcade Fire, Foo Fighters, Justice, The Weeknd og Solange nemlig meldt deres ankomst.

70 ud af 175 navne er nu offentliggjort til Roskilde Festival. Festivalen løber af stablen 24. juni til lørdag 1. juli 2017.