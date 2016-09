816 husstande i København er uden strøm

En højspændingsfejl betød, at strømmen på fem gader i København gik. Radius Elnet arbejder på at rette fejlen.

Det er Radius Elnet, der hører under Dong Energy, som har ansvaret for dette område og arbejder på at rette fejlen.

- Vi har folk ude at se på det og i gang med at lokalisere fejlen. Vi håber, at de sidste har strøm igen inden for en times tid, siger Ulrik Frøhlke.

Det var klokken 10.28, at strømmen blev afbrudt. Det gik ud over gaderne Nørre Voldgade, Vester Søgade, Dahleruspgade, Nyrupsgade og Gyldenløvsgade.

Tirsdag kort før klokken 12 har tre gader fået strøm igen, mens husstandene på Dahlerupsgade og Nyrupsgade stadig mangler.