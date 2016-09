71-årig kvinde blev lokket i fangenskab og ydmyget en måned

Retten i Odense idømmer en serbisk mand tre års fængsel for at holde en 71-årig kvinde fanget i en måned.

I retten er Lazar Tidemann tirsdag idømt tre års fængsel og permanent udvisning af Danmark. Han er dømt for i lidt over en måned at have holdt en 71-årig kvinde fanget sidste år med henblik på at lænse hende for penge.

- Kvinden har været i en så angstpræget situation, at han kunne tvinge hende til at lave økonomiske transaktioner, siger retsformanden og uddyber, at retten lægger vægt på, at to andre kvinder støtter hendes forklaring.

De er også blevet truet og kontrolleret af den dømte mand.

Der bliver tegnet et billede af en mand, der har løjet om sit job og sin fortid i retten. Manden har blandt andet fortalt den ældre kvinde, at han var tidligere elitesoldat og kunne slå et menneske ihjel med hænderne.

Skræmmebilledet af den serbiske elitesoldat gjorde, at den ældre kvinde ikke turde gå fra ham, da en forlænget weekend i mandens lejlighed i Odense udviklede sig til en månedlang tilfangetagelse, oplyser senioranklager Henning Christiansen.

- Hendes synspunkt var klart. Hun havde kun en chance for at slippe væk, siger anklageren efter dommen.

Den dømte slog kvinden, truede hende og konfiskerede hendes tøj og hendes mobil under frihedsberøvelsen, der varede fra 28. august til 1. oktober 2015.

Kvinden så først en reel mulighed for at slippe væk fra den 58-årige mand under et besøg i Rosengårdscenteret i Odense. På dametoilettet bad hun en fremmed om at låne en telefon og tilkaldte hjælp.

I sagen har retten vurderet, at kvinden ikke kunne slippe væk, blandt andet fordi hun konstant var overvåget af manden eller hans familie.

- Hun har ikke haft frihed til at forlade ham. Hun var bange for, at han ville gøre alvor af sine trusler, hvis hun flygtede, eller hvis det mislykkedes, siger Birgitte Thorsen.

Ud over tre års fængsel og udvisning af Danmark skal den dømte Lazar Tidemann også betale 157.000 kroner tilbage til kvinden. Dels fordi han har tvunget hende til at overføre et stort beløb til sin konto og dels som godtgørelse for tort.

Gerningsmanden er også tirsdag dømt for vold mod den ene af de to kvinder, der vidnede i retten. Tidligere er han blevet dømt for trusler og bedrageri mod hende.

Den dømte anker dommen på stedet og kærer, at han fortsat skal varetægtsfængsles.