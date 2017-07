71-årig kræver erstatning efter sjusk i stor straffesag

Der blev kludret så meget af politiet og anklagemyndigheden i en stor straffesag, at de tre frifundne har besluttet at kræve erstatning.

To mænd og en kvinde burde idømmes en straf på fængsel mellem seks og otte år, krævede en anklager fra Midt- og Vestsjællands Politi. Men i juni frifandt Retten i Roskilde de tre for anklagen om, at de skulle have bedraget leasingselskaber for 291 millioner kroner.

Rettens afgørelse er usædvanlig, fordi den på en række punkter retter kritik af såvel efterforskningen som anklagemyndighedens håndtering.

- Samlet har bevisførelsen i vidt omfang været behæftet med usikkerhed, uklarheder og uoplyste forhold, står der for eksempel i dommens præmisser.

Den 71-årige Arne Boesen er en af de frifundne. Han rejser krav om 150.000 kroner i godtgørelse for tort, oplyser hans advokat, Sysette Vinding Kruse.

Påstanden er, at han er blevet krænket i en grad, så han bør få en godtgørelse, der ligger et godt stykke over, hvad et offer for voldtægt typisk tilkendes.

Desuden beder han om 20.000 kroner for langvarig sagsbehandling, oplyser Sysette Vinding Kruse.

- Efterforskningen har været under al kritik. Den har ikke været fyldestgørende, og en række spørgsmål er ikke blevet besvaret, har advokaten tidligere sagt til Ritzau.

Hendes klient var iværksætteren, der omskabte Ringsted Autolakering til Totempo, som voksede med stor hast.

Koncernen beskæftigede sig med autolakering, vejhjælp og med køb og salg af biler og havde på et tidspunkt 700 ansatte, men gik konkurs i 2009.

Selskabet blev finansieret gennem leasing af et stort antal kabiner, der blandt andet blev brugt ved autolakering, og anklagemyndigheden påstod, at leasingselskaberne i stort omfang blev bedraget med fiktive fakturaer.

Tidligere har en anklager erkendt, at en del af rettens kritik er berettiget:

- Der er ingen tvivl om, at der er noget, vi ikke har været gode nok til, har advokaturchef Susanne Bæk Nielsen udtalt.