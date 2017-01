Op mod 70.000 mennesker skønnes lørdag aften at være på gaderne i Aarhus for at fejre åbningen af Aarhus som europæisk kulturhovedstad.

70.000 mennesker i gaderne åbnede kulturhovedstaden

Arrangørerne skønner, at op mod 70.000 mennesker fyldte gaderne i Aarhus lørdag aften for at fejre byens nye titel som europæisk kulturhovedstad.

Østjyllands Politi melder samtidig om en politimæssig rolig aften trods de mange mennesker i gaderne.

Den folkelige del af åbningsfesten begyndte lørdag aften klokken 19, efter at dronning Margrethe havde erklæret kulturhovedstaden for åben ved et arrangement for 1300 indbudte gæster i Musikhuset.

Her slog dronningen fast, at Aarhus med kulturhovedstaden vokser fra at være en "større by i Jylland" til at blive en "international by i Europa".

Herefter satte dronningen gang i et optog af frivillige udstyret med 5000 lanterner og seks vikingeskibe.

Til tonerne af den ældst kendte folkevise i Norden "Drømte mig en drøm i nat" kulminerede showet på havnen i et orgie af lys og lyd.

Et festfyrværkeri satte punktum for den 17,5 millioner kroner dyre åbningsceremoni.

Showet var tilrettelagt af den britiske eventinstruktør Nigel Jamieson, og det blev transmitteret direkte på DR1.

Med tørt og stille vejr var vejret med arrangørerne.

- Alt klappede og gik efter planen. Det er min fornemmelse, at showet er blevet godt modtaget, siger Peter Vestergaard.

- Det er ikke fulde folk, vi har set i gaderne, men folk, der begejstret og interesseret har fulgt optoget, siger han.

Også direktør for Aarhus 2017 Rebecca Matthews er tilfreds med forløbet.

- Jeg er fuldstændig overvældet. Det har været en magisk aften, præcis som vi havde håbet, det ville blive, siger Rebecca Matthews.

Hun mener, at kulturhovedstaden har fået en "drømmestart" og glæder sig til at åbne posen for mere end 400 arrangementer i Aarhus og hele Region Midtjylland.

Det samlede budget er på knap en halv milliard kroner. Regningen betales hovedsageligt af staten, kommunerne og regionen.