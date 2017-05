70 kommuner søger pulje til bedre plejehjemskøkkener

Det er resultatet efter to ansøgningsrunder, hvor kommunerne har kunnet søge om penge til at etablere, renovere eller genåbne lokale køkkener på plejehjem.

- Jeg er så glad for, på de ældres vegne, at så mange kommuner har søgt om penge til at give plejehjemsbeboere bedre madoplevelser, siger ældreminister Thyra Frank (LA) i en pressemeddelelse.

- Jeg synes, det viser en stor ansvarlighed fra kommunernes side for at ville forbedre de ældres dagligdag med nylavet mad og give dem mulighed for at få bedre indflydelse på maden.

Tirsdag kunne Kristeligt Dagblad ellers berette, at interessen for køkkenpuljen har været behersket. Da ansøgningsfristen udløb, var der kun søgt om 295 millioner kroner, skrev avisen.

Flere kommuner fortalte avisen, at det var for besværligt eller ikke gav mening at søge puljen.

Viborg Kommune opgav eksempelvis at søge midler, fordi byrådet mente, at der var alt for kort tid til at nå at udforme ombygningsprojekterne, sende dem i udbud og ansøge om pengene.

Det var Venstre-regeringen, der sammen med støttepartierne Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative afsatte de 425 millioner kroner på Finansloven 2017.

Puljen blev første gang slået op i februar. Ved fristens udløb havde 63 kommuner søgt om penge.

Aftalepartierne besluttede derfor at lave et genopslag med frist 17. maj. Yderligere syv kommuner søgte puljen.

- Det er dejligt at kunne konstatere, at den anden runde har fået endnu flere kommuner til at se mulighederne for, og vigtigheden af, at maden laves tæt på de ældre på plejehjemmene, siger ældreminister Thyra Frank.

Cirka 330 millioner kroner fra første ansøgningsrunde er allerede på vej ud i kommunerne. De kommuner, der først søgte i anden runde, kan forvente svar inden udgangen af maj, oplyser Sundheds- og Ældreministeriet.