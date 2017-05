70 anholdt efter bandeuroligheder i Aarhus Vest

I alt blev 70 personer anholdt i forbindelse med intern ballade, der blandt andet omfatter den københavnske bande Loyal To Familia, som på rygteplan har været på vej til at etablere sig i Aarhus.

Derfor følger politiet dem tæt, og fem af grupperingens medlemmer blev allerede klokken 18.15 anholdt i bebyggelsen Bispehaven i det vestlige Aarhus.

Årsagen var ifølge en pressemeddelelse forskellige former for lovovertrædelser.

- Vi ved, at de er på vej hertil, og derfor besluttede vi at udvise rettidig omhu og følge dem tæt for at undgå sammenstød med andre bander, sagde politiinspektør Brian Voss Olsen fra Østjyllands Politi fredag aften.

Knap halvanden time senere var den gal lidt længere vestpå, i Gellerup.

Her måtte over 60 personer føres væk, efter at også de brød loven på en række områder.

Der er hovedsageligt tale om overtrædelser af ordensbekendtgørelsen.

- De blev anholdt for forskellige forseelser, blandt andet maskering og for ikke at efterkomme politiets ordrer. Der blev fundet et større antal slagvåben og stikvåben på stedet, hvor masseanholdelsen skete, skriver politiet i en meddelelse natten til lørdag.

Nogle af de anholdte havde også narkotika på sig.

Det er tidligt lørdag uvist, om nogle af de anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør senere på dagen.

- Østjyllands Politi er nu i gang med at gennemgå video- og billedmateriale og efterforske sagerne nærmere. Det vil løbende blive vurderet, hvilke personer der kan løslades, og hvad de præcise sigtelser bliver, hedder det i pressemeddelelsen.

Politiet er fortsat talstærkt til stede i Aarhus Vest og vurderer, at lokale beboere, der ikke har tilknytning til bander, kan færdes trygt i området.