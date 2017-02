En 70-årig mand er anklaget for at have overværet overgreb mod børn på sin computer, som han selv bestilte og betalte for. Foto: Free/Colourbox.com

70-årig tiltalt for at diktere 346 overgreb mod børn

Mand fra Brøndby er anklaget for at have bestilt, betalt og overværet seksuelle overgreb mod filippinske børn.

Danmark - 15. februar 2017 kl. 12:08 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en historisk grov sag er en 70-årig mand anklaget for at have bestilt og overværet overgreb på børn via internettet hundredvis af gange. Det oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi onsdag i en pressemeddelelse. I alt er manden tiltalt for 346 forhold om medvirken til voldtægt og overgreb.

- Der er tale om en usædvanlig grov sag, af et omfang vi ikke tidligere har set i Danmark, siger anklager Helene Brædder i pressemeddelelsen. Fra sit hjem i Brøndby skal manden have bestilt, betalt og overværet overgreb og voldtægt af filippinske børn via sin computer. Det har ifølge anklagerne stået på i flere år fra 2011 til 2016. Den 70-årige mand blev anholdt i februar 2016 og har siddet varetægtsfængslet lige siden. Sagen er sat til at begynde ved Retten i Glostrup 28. februar. Der er afsat 41 retsdage til sagen, hvor der forventes dom i juni. Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om forvaring. Forvaring er en af de hårdeste straffe i det danske retssystem. Straffen gives til personer, som ikke er sindssyge, men som anses for at være så farlige, at en almindelig fængselsstraf ikke kan komme på tale.