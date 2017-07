67-årig mand dræbt i ulykke - lastbilchauffør anholdt

- Det er et alvorligt færdselsuheld. Flere redningskøretøjer er på stedet og på vej til stedet, oplyste vagthavende ved Syd- og Sønderjyllands Politi kort tid efter ulykken.

Ifølge politiet viser de foreløbige undersøgelser, at en rumænsk lastbilchauffør overså, at trafikken foran ham var gået i stå. Derefter påkørte han en mindre dansk personbil med et ægtepar.

Bilen blev skubbet op i en tysk bil med campingvogn. Manden i den danske bil blev dræbt i sammenstødet.

Politiet oplyser, at lastbilchaufføren er anholdt og sigtet for uagtsomt manddrab. Han er ikke mistænkt for at have kørt i påvirket tilstand.

Det tyske par og den dræbtes ægtefælle er blevet kørt til hospitalet til behandling for chok.

Bilinspektøren undersøger nu de nærmere omstændigheder ved ulykken.