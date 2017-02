Europa-Parlamentet har tirsdag givet grønt lys til, at Danmark tilføjes en liste over tredjelande, som Europol kan indgå samarbejdsaftaler med. Det er første skridt på vejen mod, at Danmark kan bevare tilknytning til politisamarbejdet, når et nyt retsgrundlag for Europol træder i kraft 1. maj, hvorved Danmark ikke længere kan være med.

632 grønne EU-lamper bekræfter håb om dansk Europol-aftale

Med stemmerne 632-10 har parlamentet i Strasbourg givet støtte til, at Danmark tilføjes en liste over tredjelande, som Europol kan indgå samarbejdsaftaler med.

Der står i forvejen 29 lande på listen.

Europol overgår 1. maj til et nyt europæisk retsgrundlag. Det betyder, at Danmark på grund af forbeholdet mod at deltage i EU's retlige samarbejde ikke længere kan deltage som kernemedlem.

Derfor skal en særaftale være på plads senest 1. maj.

Det var ikke et formelt krav, at parlamentet skal godkende en dansk Europol-aftale. EU-Parlamentet skal blot høres.

Men den parlamentariske godkendelse kan ses som et vigtigt politisk signal.

Det ansvarlige udvalg i parlamentet har opfordret EU-landene til at skrive et par forbehold ind i teksten.

Parlamentet ønsker, at særaftalen får en løbetid på fem år. Det skal ske for at understrege, at der er tale om en helt særlig overgangsordning, som på længere sigt må finde en anden form.

Med tirsdagens afstemning er det formelle grundlag for forhandlinger mellem Europol og Danmark på plads.

Udkastet skal nu godkendes endeligt af EU-landene, inden der formelt kan tages fat på forhandlinger om en aftale med Danmark.

EU-Kommissionen kom sidste år med et udspil til en særaftale. Et færdigt udkast med konkret indhold ventes klar i marts.

En kommende aftale ventes at give Danmark mulighed for at udstationere forbindelsesofficerer i Europols hovedkvarter i Haag i Holland. Der er også lagt op til, at Danmark får observatørstatus i Europols bestyrelse.

Danmark kan som eksternt samarbejdsland ikke bevare sin nuværende direkte adgang til at søge i Europols databaser.

Men tanken er, at dansk politi døgnet rundt kan bede ansatte i Europol om at foretage søgninger på Danmarks vegne.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) gæster onsdag Europa-Parlamentet for at holde møder om Danmarks tilknytning til Europol.