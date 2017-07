63-årig kvinde er fængslet for at tigge ved Nørreport Station

Hun skal sidde fængslet indtil 1. august, hvor hendes sag efter planen skal for retten. Her vil anklagemyndigheden kræve hende udvist, oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

- Vi er tilfredse med, at retten fulgte indstillingen om frihedsberøvelse, siger senioranklager Marlene Beynon, Københavns Politi.

Kvinden, der er 63 år, blev anholdt torsdag, da hun sad ved Nørreport Station med et bæger foran sig og tiggede penge af de forbipasserende.

Hun erkendte sig skyldig og forklarede, at hun var kommet til Danmark for at tigge, og at folk, der kommer forbi, giver hende mad, tøj og penge. Det var ikke første gang, at hun havde siddet ved Nørreport Station, forklarede hun.

Ifølge anklager Marlene Beynon har kvinden fået flere advarsler, og hun har tidligere fået to betingede domme for betleri, som tiggeri hedder i straffelovens forstand.

I forbindelse med grundlovsforhøret blev anklageskriftet og tidspunktet for den kommende retssag forkyndt for kvinden, så sagen kan behandles efter den nye "fast track-ordning" i Københavns Byret.

Ordningen skal sikre en hurtig gennemførelse af sager efter den skærpede lovgivning om tiggeri begået af personer uden fast bopæl i Danmark.

Ifølge de nye regler er det skærpende omstændigheder, hvis tiggeri foregår ved en station, på en gågade eller ved et supermarked.

Tidligere på ugen blev en rumænsk mand i Københavns Byret idømt 14 dages ubetinget fængsel for betleri. Det var den første dom, efter at de skærpede regler om tiggeri trådte i kraft.

Denne mand mødte ikke op i retten, og det er nu op til Københavns Politi at finde ham og fortælle ham, at han er dømt. Derefter kan han tage stilling til, om han vil anke til landsretten.