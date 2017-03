En bedstefar blev anholdt kort før jul. Han er nu tiltalt for at have begået overgreb mod sit barnebarn og en anden pige. (Genrefoto)

61-årig tiltalt for overgreb på barnebarn

En 61-årig bedstefar er blevet tiltalt for overgreb mod sit barnebarn. Blandt andet skal han have vist den femårige pige pornofilm og fået hende til at røre ved sin penis.

Det skriver sn.dk. Ud over overgreb mod barnebarnet er han blevet tiltalt for at have rørt en seksårig pige på kønsdelene i 2014.