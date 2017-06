58 kommuner har ikke retvisende tal til børneopgørelse

Statistikken har været ventet i fire år.

- Politikerne har gentagne gange henvist til, hvor vigtig den nye normeringsopgørelse er, men nu står vi igen med mangelfulde tal, som gør, at vi ikke får det overblik, vi har behov for.

- Nu er det på tide, at ministeren slår i bordet, siger BUPL-formand Elisa Bergmann.

Det var den daværende S-R-SF regering, der i 2013 skrev ind i finansloven, at der skulle laves en opgørelse, som kunne bruges i en politisk diskussion om minimumsnormeringer i daginstitutioner.

Da tallene i første omgang blev lanceret i 2016, var der fejl i statistikken.

Bupl-formanden vil have børne- og socialminister Mai Mercado (K) til at afkræve tallene.

- Det kan hurtigt blive et abespil, hvor aben hopper fra kommunerne til ministeriet, men vi har en minister for børneområdet, og det er på tide, at Mai Mercado slår i bordet og kræver, at vi får tallene fra alle kommuner 1. september, siger Elisa Bergmann.

Det er ambitionen, at alle kommuner skal være med. Mai Mercado siger, at hun er tilfreds med, at der nu er fakta på plads. Hun har dog også et ønske om at få flere kommuner med.

- Nu skal vi have resten af kommunerne med. Jeg vil gerne opfordre alle de kommuner, der ikke er med i offentliggørelsen, til at tage opgaven alvorligt og få deres tal med i statistikken snarest muligt, siger hun.

Hun fortæller, at niveauet for normeringerne overordnet set ser fornuftigt ud.

Den nye opgørelse viser, at de 40 kommuner i gennemsnit har 3,1 fuldtidsansatte beskæftigede med pædagogisk arbejde per barn i alderen 0-2 år. For alderen tre år til skolealderen er normeringen på 6,1.

Elisa Bergmann fortæller, at Bupl nu vil dykke ned i tallene for de 40 kommuner.

- Vi spørger vores lokale fagforeninger, om det passer med den virkelighed, som de ser i det kommunale budgetter. Men umiddelbart ser det retvisende ud, siger Elisa Bergmann.