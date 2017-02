532 asylansøgere rejste hjem fra Danmark sidste år

Størstedelen af dem sætter kurs mod hjemlandet, inden deres asylsag er behandlet færdig. Det gælder for tre ud af fire af de hjemrejste.

IOM's kontor i Danmark kan tilbyde at betale flybilletter og ordne de praktiske detaljer for asylansøgere, der enten frafalder deres asylansøgning eller er blevet afvist asyl i Danmark og ønsker at komme hjem.

Her har man aldrig før hjulpet så mange frafaldne asylansøgere med returbilletten.

- Vi hører ofte forklaringer om, at et familiemedlem i hjemlandet er blevet syg, et barn er blevet indlagt på hospitalet, eller der er en slægtning, som ligger for døden, siger Jacob Jørgensen, program- og forbindelsesofficer ved IOM i København, til DR.

Dansk Flygtningehjælp, som tilbyder rådgivning til mange af de asylansøgere, der overvejer at vende hjem, genkender billedet af et stigende antal hjemrejser.