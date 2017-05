53-årig psykisk syg fængslet i fire uger sigtet for drab

Det er sket efter et grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg torsdag formiddag. Forbrydelsen skete på en campingplads i Vejers, der ligger vest for Varde.

Overfaldet kostede en 64-årig mand fra Fyn livet. En 69-årig mand fra Rødekro-området er i kritisk tilstand. De blev begge stukket med kniv.

Den sigtede mand er psykisk syg og var ikke selv til stede i retten. Han menes ikke at være i stand til at blive afhørt.

Den 53-årige mistænkes for at have overfaldet og stukket to mænd ned med kniv på campingpladsen onsdag.

Allerede tirsdag aften kontaktede ejeren af campingpladsen to gange Syd- og Sønderjyllands Politi, fordi man mente, at den 53-årige viste tegn på at være psykisk syg.

Efter drabet og drabsforsøget onsdag har politiet undersøgt opkaldene nærmere.

- Ud fra de oplysninger, der blev givet under samtalerne, var det ikke politiets vurdering, at den nu anholdte var psykisk syg i en sådan grad, at han kunne tvangsindlægges eller i øvrigt var til alvorlig fare for andre borgere, hed det i pressemeddelelsen.

Politiet fik alarmopkaldet om overfaldet omkring klokken 8.30 onsdag morgen. Det viste sig, at de to mænd var blevet stukket ned med kniv i baderummet på Stjerne Camping.

Den 53-årige mand kommer fra Vejle-området. Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre.