5000 protesterer mod udvisning af 13-årig pige til Kina

5000 personer har onsdag morgen skrevet under på en protest på internettet mod, at den kinesiske pige Yiming udvises af Danmark.

Yiming kom til Danmark 25. september 2016.

Pigen bor hos sin stedfar, Kjeld Gaard-Frederiksen, i Silkeborg.

Han og pigens biologiske mor har søgt om familiesammenføring med datteren, men det kan de ikke få.

Udlændingestyrelsen begrunder ifølge tv2.dk afslaget med, at Yiming ikke har "mulighed for at opnå en sådan tilknytning til Danmark, at der er grundlag for en vellykket integration".

Sagen har vakt furore på sociale medier, hvor brugere erklærer sig uforstående over for, at en tilsyneladende velintegreret kinesisk pige tvinges ud af landet.

Også politisk har sagen vakt opsigt.

I Silkeborg har byrådet erklæret dets støtte til Yiming, og på Christiansborg har man også fattet interesse for sagen.

- Det er klart, at den her sag stikker ud. Det ligner ikke en traditionel sag, og den her 13-årige pige ligner ikke en, som vi ikke ønsker at have i Danmark, siger Venstres medlem af Udlændinge og Integrationsudvalget Britt Bager til tv2.dk.

- Derfor afventer jeg, hvad Udlændingenævnet beslutter og derefter tager jeg beslutning om, hvad der er rigtig at gøre lovgivningsmæssigt, siger hun.