5000 computere i Region Midtjylland er i risiko for cyberangreb

En rundspørge foretaget af Information viser, at særligt Region Midtjylland er i risiko for at blive ramt af cyberangreb som det såkaldte WannaCry-angreb, der de seneste dage har lammet computere i 150 lande og har lagt dele af det britiske sundhedsvæsen ned.

Regionen oplyser, at man i øjeblikket har "cirka 5000" maskiner, der kører det forældede Windows XP-styresystem. De befinder sig "hovedsageligt på hospitalerne", hvor de indgår i den daglige drift - og de fleste af dem er koblet på internettet.

Det er mere held end forstand, at danske hospitaler foreløbig er gået fri af det verdensomspændende WannaCry,-angreb, vurderer it-eksperter på baggrund af rundspørgen.

- Jeg havde en mistanke om, at den var gal, men de her tal gør mine bekymringer større, siger Peter Kruse, der er sikkerhedsekspert ved virksomheden CSIS Security Group.

Det høje antal computere med Windows XP-styresystemet gør hospitalerne sårbare over for cyberangreb, vurderer også it-eksperten Henrik Kramshøj, der blandt andet arbejder med at sikre det norske sundhedsvæsen.

- Windows XP er farligt at bruge. Det er simpelthen forældet software fyldt med sikkerhedshuller, siger han.

I rundspørgen oplyser Region Nordjylland, at man har 100 computere med Windows XP.

Hos Region Sjælland siger it-direktør Per Buchwaldt, at de har 113 computere med Windows XP. De er placeret på et lukket netværk uden adgang til internettet.

Hos Region Syddanmark har man under 100 computere med Windows XP, og her er alle maskinerne offline, da de er særligt udsatte.

I Region Hovedstaden, der tidligere har været udsat for kritik på grund af deres brug af XP-computere, har man i dag 630 XP-maskiner. Regionen oplyser, at de arbejder på at udfase dem og opgradere til nyere systemer.