50 millioner kroner skal sikre hænder til flere børnefødsler

- Vi har et stigende børnetal. Det er rigtig, rigtig glædeligt, at danskerne får flere børn. Og vi kan se, at der er flere endnu undervejs. Men det kræver, at der er kapacitet til det på fødeafdelingerne, siger hun.

Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner betyder, at der øremærkes 50 millioner kroner til landets fødeafdelinger.

Modellen hvor folketingspolitikere øremærker penge til bestemte områder i sundhedsvæsnet er ellers ikke noget, der normalt huer regionerne.

De øremærkede midler til fødeafdelingerne kom til verden med den S-ledede regerings finanslov i 2015.

Men det har aldrig været efter ønske fra regionerne, forklarede Danske Regioners formand, Bent Hansen (S), til Politiken samme år.

- Det, at Folketinget går ind og vælger nogle områder ud, som de synes har et særligt behov, det er jo en helt mærkværdig situation, sagde han dengang.

- Det er en promille af vores drift, og det er jo regionernes ansvar at sørge for, at man lever op til de faglige retningslinjer, der er på fødeområdet, på kræftområdet, på hjerteområdet og så videre.

Alligevel er der altså brug for, at der centralt afsættes en særlig pulje oven i det, regionerne selv prioriterer til området, mener Ellen Trane Nørby. Pengene skal sikre, at personalet kan håndtere det stigende antal fødsler.

- Derfor ønsker vi at prioritere fortsatte ressourcer til fødeafdelingerne, så alle kan få en tryg fødsel og den omsorg, de har krav på.

Alt i alt tilføres sundhedsvæsnet en halv milliard kroner. Sundhedsministeren er overbevist om, at patienterne vil kunne mærke de ekstra penge.