Artiklen: 49-årig mand får syv års fængsel for at krænke søstre

49-årig mand får syv års fængsel for at krænke søstre

Talrige overgreb over flere år mod to søstre fra Congo koster en 49-årig mand syv års fængsel.

Retten i Kolding har onsdag idømt en 49-årig mand fra Vejle syv års fængsel for gentagne tilfælde af trusler og seksuelle overgreb mod to søstre, som han og hans kone havde fået betroet opdragelsen af.

Derudover truede den 49-årige den yngste pige med, at hun ville blive sendt tilbage til Congo, som hun flygtede fra sammen med sin søster, hvis hun modsatte sig eller fortalte noget om overgrebene.

- Fra 2001 var det den ældste, der blev krænket af manden. Nogle år senere blufærdighedskrænker han lillesøsteren, og fra 2011 til 2013 går det over i decideret voldtægt, siger anklager Helle Iversen.

Hun er tilfreds med strafudmålingen, som blev afgjort af en enig domsmandsret.

- Dommeren sagde, at straffen kommer op på syv år, fordi der er tale om grove overgreb mod to forskellige piger, der befandt sig i en sårbar situation, siger anklageren.

- Den ældste søster blev krænket på et tidspunkt, hvor hun ikke havde andet netværk i Danmark, og hvor hun ikke kendte sine rettigheder, og derfor var hun ekstra udsat, siger hun.

Den 49-årige mand, som selv har rødder i Congo, har sagen igennem nægtet sig skyldig.

Det var hovedsageligt søstrenes egne forklaringer, som blev brugt som bevis mod manden.

Han var også anklaget for at have gjort den ene pige gravid. Men retten mente ikke, at det var blevet bevist, at det var ham, der var far til barnet. Det blev aldrig født, da pigen fik foretaget en abort.

Manden ankede dommen på stedet.