474 ansøgere vil være politikadetter

- Det er et fint udgangspunkt for at finde dem, der skal starte på kadetuddannelsen. Vi håber og tror på, at feltet er tilpas stort til, at vi kan starte et godt hold, siger politiinspektør ved Rigspolitiet Peter Ekebjærg.

Der er plads til 125 personer på det hold, der begynder den nye uddannelse 1. marts på Politiskolen i Brøndbyøster.

Allerede seks måneder senere skal de første politikadetter efter planen udklækkes.

De nyuddannede politikadetter skal løse opgaver som bevogtning, udsendelse af afviste asylansøgere og grænsekontrol.

- Nu går vi i gang med at se nærmere på ansøgerne, og så er der optagelsesprøver, de skal igennem, siger Peter Ekebjærg.

Efter flygtningestrømmene på de danske motorveje og skudattentatet i København i februar 2015 har de danske betjente haft massevis af overarbejdstimer.

Derfor blev den tidligere V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti som en del af finansloven 2015 enige om at oprette den nye uddannelse for at skaffe politiet mere mandskab.