47-årig dræbt efter at være faldet ud foran tog

- Intet tyder på, at der ligger en forbrydelse bag, eller at han gjort det af egen fri vilje, siger vagtchef Kristian Aaskov og udelukker dermed, at der skulle være tale om et selvmord.

En 47-årig mand er død, efter at han tidligt onsdag aften faldt ned på skinnerne på Nørreport Station og blev ramt af et tog. Det oplyser Københavns Politi.

- Der er jo tv-overvågning på stationen, og derfor har vi mulighed for at få et godt overblik over hændelsesforløbet, siger vagtchefen.

Tilsyneladende forsøgte ingen personer at komme manden til undsætning.

- Det skyldes formentlig, at han faldt ned på skinnerne samtidig med, at et tog var på vej ind på stationen, siger vagtchefen.

Politiet modtog anmeldelsen om ulykken klokken 18.46.

På grund af ulykken blev togtrafikken midlertidig stoppet, men ved 21-tiden kørte togene igen normalt.