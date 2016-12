45 har ringet til politiet om Emilie Meng siden søndag

Efter fundet af Emilie Meng, har politiet fået henvendelser fra borgere, der mener at have viden om sagen.

- Det er alt fra, at man peger på konkrete aktiviteter, til at man peger på køretøjer og personer. Men hvad der ligger i dem, må kommende undersøgelser vise, siger politiinspektør Kim Kliver.

- Vi har fået cirka 45 henvendelser, som vi nu vil bruge de kommende dage på at gennemgå.

Efter et pressemøde søndag, om fundet af liget af Emilie Meng, har politiet fået flere henvendelser.

Liget af Emilie Meng blev fundet i en sø ved Regnemarks Bakke i Borup på Sjælland af en forbipasserende om eftermiddagen juleaftensdag. Det er, efter at hun har været forsvundet i knap et halvt år.

Findestedet undersøges fortsat af politiet. Blandt andet er der fundet flere genstande i søen, som politiet dog ikke vil komme nærmere ind på.

- Der udstår stadig kriminaltekniske undersøgelser, og det kommer til at fortsætte. Det har det sigte, at vi skal danne os et billede af, hvad der er sket, og hvem der har været involveret, siger Kim Kliver.

Det var natten til 10. juli, at den dengang 17-årige pige forsvandt fra Korsør Station. Emilie Meng havde forinden været på bytur med venner i Slagelse. Siden hun tog afsked med sine venner, har hun ikke været set.

Politiet har ikke haft fysiske spor i sagen før nu, hvor liget er fundet.

Alligevel har politiet indsnævret antallet af mulige gerningsmænd.

- Vi er gået fra, i vores omfattende eftersøgning, at have kigget på 20.000 personer, til at vi nu er nede og kigge på cirka 200 personer.

- Den viden vil vi selvfølgelig bringe med ind i den nye virkelighed, der tegner sig, efter man har fundet liget af Emilie nede ved Borup, siger Kim Kliver.

I løbet af søndagen har indbyggere i Emilie Mengs hjemby Korsør lagt blomster ved Korsør Station, som er det sidste sted Emilie Meng blev set i live.